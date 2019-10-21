Türkiye
Fırat Kalkanı Bölgesinde yaralanan asker şehit oldu21 Ekim 2019 Pazartesi 20:26 - Son Güncelleme 21 Ekim 2019 Pazartesi 20:31
Fırat Kalkanı Harekat Bölgesinde teröristlerin hain saldırısında ağır yaralanan bir asker tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.
Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapıldı.
Fırat Kalkanı Harekat Bölgesinde 16 Ekim tarihinde PKK/YPG’li teröristlerce keskin nişancı ve havan atışı saldırısı gerçekleşti. Saldırıda bir asker ağır yaralandı.
Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan asker şehit oldu.
Kaynak: TRT Haber
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