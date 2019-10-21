Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapıldı.

Fırat Kalkanı Harekat Bölgesinde 16 Ekim tarihinde PKK/YPG’li teröristlerce keskin nişancı ve havan atışı saldırısı gerçekleşti. Saldırıda bir asker ağır yaralandı.

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan asker şehit oldu.

Kaynak: TRT Haber