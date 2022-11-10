Haber Giriş: 10 Kasım 2022 Perşembe 10:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
FETÖ şüphelileri sınırda yakalandı
[Fotograf: AA]
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ şüphelisi yakalandı.
Jandarma ekipleri, Meriç ilçesi yakınlarındaki birinci derece askeri yasak bölgeyi kontrol etti.
Kontrolde, Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı belirlenen G.K. ve N.K. yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dosyasının olduğu belirlendi.
Etiketler: FETÖ Terörle Mücadele
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