FETÖ soruşturmasında 2 şüpheli yakalandı

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen örgütün "mahrem hakim ve savcı sınavlarına hazırlık çalışma evleri" soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 2 şüpheli, bulundukları illerde gözaltına alınarak kente getirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin "hakim ve savcı çalışma evleri"ne yönelik soruşturma kapsamında Ankara, Gümüşhane ve Samsun'da 5 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatılmıştı.
Kaynak: AA