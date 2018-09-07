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FETÖ soruşturmasında 2 şüpheli yakalandı

Tokat'ta FETÖ'nün "hakim ve savcı çalışma evleri"ne yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 2 zanlı yakalandı.

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FETÖ soruşturmasında 2 şüpheli yakalandı

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen örgütün "mahrem hakim ve savcı sınavlarına hazırlık çalışma evleri" soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 2 şüpheli, bulundukları illerde gözaltına alınarak kente getirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin "hakim ve savcı çalışma evleri"ne yönelik soruşturma kapsamında Ankara, Gümüşhane ve Samsun'da 5 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatılmıştı.

Kaynak: AA

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