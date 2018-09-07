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Otomobil restorana girdi üç kişi ölümden döndü

İzmir Karabağlar'da bir otomobil restorana daldı, 3 kişi şans eseri ölümden döndü. Korkutan kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

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İzmir Karabağlar'da bir restoranda 3 kişi çay içerek sohbet ederken hızla gelen bir otomobil restorana girdi.

Ne olduğunu anlayamadılar

Masada oturanlar gürültüyü fark etti ancak araç, kaçma fırsatı bulamayan kişilere çarptı. Çarpmanın etkisiyle bir kişi aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Diğer 2 kişiyse oturduğu masayla birlikte metrelerce sürüklendi. 

Ölümden kıl payı kurtuldukları anlarda kamerada

Üç kişinin ölümden döndüğü kaza güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde masaya oturan üç kişiye restoranda otururken saniyeler içerisinde araç çarpıyor. 2 kişi, çarpmanın etkisiyle metrelerce masalarla birlikte savruluyor. Restoran kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, yine masada oturan bir kişi de kaçarken yere düşüyor. Bu sırada çok sayıda vatandaşın da kazazedelere yardım için geldiği görülüyor.

Kazayı atlatan 3 kişinin sağlık durumları iyi. 

Kaynak: İHA 

Etiketler: otomobil, kaza, izmir
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