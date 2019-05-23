İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ soruşturması kapsamında kentte avukatlık yapan Y.Y., emekli albay Y.Ş. ve 4 şüpheli hakkında yakalama kararı verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri bu sabah zanlıları ikametlerinde yakaladı.

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak örgüt hakkında bildiklerini anlatan bazı şüphelilerin ifadelerinde ismi geçen Y.Y.'nin, FETÖ zanlılarının avukatlığını yaptığı öğrenildi.

Avukatın evinde yüklü miktarda para bulundu

Öğrencilik döneminde, örgüt hiyerarşisinde sorumlu konumda olduğu tespit edilen Y.Y.'nin, devam eden tahkikat süreçleriyle ilgili FETÖ'nün sözde yöneticilerine rapor gönderdiği öne sürüldü.

Avukatın evinde yüklü miktarda para da ele geçirildi.

Zanlılar sağlık kontrollerinin ardından ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA