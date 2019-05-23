Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince havalimanını kullanarak diğer il ve ülkelerden uyuşturucu madde nakli yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.
İstanbul'dan Antalya'ya giden uçaktaki yolculardan, durumundan şüphelenilen İran uyruklu H.P.'nin valizine narkotik köpeğinin tepki vermesi üzerine arama yapıldı.
Aramada, 824 gram genetiği değiştirilmiş esrar ele geçirildi. Şüpheliyi karşılamaya giden M.R.A.'nın üst aramasında, kablosuz mouse (fare) şeklinde hassas terazi bulundu.
Olayla ilgili H.P. ve M.R.A. gözaltına alındı.
Kaynak: AA