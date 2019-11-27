Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde Sualtı Taarruz (SAT) ile Kurtarma ve Sualtı Komutanlıklarında görevli 38 askerle bu personelden sorumlu sözde Deniz Kuvvetleri yapılanmasının yönetici konumundaki 14 sivilin de aralarında bulunduğu 52 sanığın yargılandığı davada sona gelindi.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan duruşmada, tutuklu sanık eski binbaşı Hakan Egemen'in esasa ilişkin mütalaaya karşı savunması alındı.

Sanık Egemen savunmasında, aleyhindeki eski ve yeni tüm iddiaları reddettiğini söyleyerek tahliye ve beraatini istedi.

Egemen'in savunmasını tamamlamasının ardından, davanın biteceği hatırlatılarak sanıklara son sözleri soruldu.

Tüm sanıklar haklarındaki suçlamaları kabul etmediklerini yineleyerek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Karar 6 Aralık'ta

Mahkeme Başkanı, dosyanın kapsamlı olması nedeniyle sanıkların yapmış oldukları savunmalar ile tarafların dosyaya sunduğu delil ve belgeleri incelemek amacıyla müzakereye çekileceklerini belirterek, 6 Aralık'ta hükmün açıklanacağını bildirdi.

Ağırlaştırılmış müebbetleri isteniyor

Mütalaada, sanıklar eski Albay Şeyhmus Direk, eski Binbaşı Hakan Egemen ile sözde örgüt yönetici sanıklar Servet Memiş, Yusuf Baytar, Ahmet Taşçıoğlu, Emrullah Merallı, Önder Yılmaz, Kemal Işıklı, Nihat Mengi ve Sadık Yılmaz'ın "Anayasayı ihlale azmettirme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

Aralarında eski binbaşılar Zeki Bayer, Murat Çetinkaya, Tahsin İşlekel'in olduğu 34 sanığın da mütalaada, "Anayasayı ihlal'' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.

45 sanığın da "terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilen mütalaada, 7 firari sanığın dosyalarının ayrılması ve tutuksuz sanıklar Şeyhmus Direk ile Timur Ağca'nın da tutuklanması isteniyor.

Kaynak: AA