Fethiye'de motosiklet kazası: 2 çocuk hayatını kaybetti

Ahmet Ç. idaresindeki otomobil, Fethiye-Antalya kara yolu Çamköy mevkisinde 14 yaşındaki Bedirhan Arslan'ın kullandığı motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi, motosiklette yolcu olarak bulunan 13 yaşındaki Mehmet Efe Can'ın kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Yaralanan sürücüler sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.
Motosiklet sürücüsü Arslan hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü olarak yan yoldan sağlandı.