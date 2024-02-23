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Türkiye
AA 23.02.2024 06:38

Batman'da kaçakçılık operasyonlarında 7 zanlı yakalandı

Batman'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 7 şüpheli gözaltına alındı.

Batman'da kaçakçılık operasyonlarında 7 zanlı yakalandı
[Fotograf: AA]

Valilikten yapıla açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılığın önlenmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

Ekiplerce 6-16 Şubat'ta düzenlenen operasyonlarda, 7 şüpheli yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 1 kilogram külçe altın, 570 paket sigara, 5 cep telefonu, elektrikli süpürge, 34 kilo 750 gram nargile tütünü, 126 şarj başlığı ve kablosu ele geçirildi.

7 şüpheli hakkında emniyette işlem yapıldı.

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