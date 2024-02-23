Batman'da kaçakçılık operasyonlarında 7 zanlı yakalandı

Valilikten yapıla açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılığın önlenmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

Ekiplerce 6-16 Şubat'ta düzenlenen operasyonlarda, 7 şüpheli yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 1 kilogram külçe altın, 570 paket sigara, 5 cep telefonu, elektrikli süpürge, 34 kilo 750 gram nargile tütünü, 126 şarj başlığı ve kablosu ele geçirildi.

7 şüpheli hakkında emniyette işlem yapıldı.