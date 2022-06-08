Haber Giriş: 8 Haziran 2022 Çarşamba 19:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fatih'te tramvay ile polis aracı çarpıştı: 3 yaralı
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Fatih'te tramvay ile polis aracının çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre, 3 polis memuru yaralandı. Kaza nedeniyle aksayan tramvay seferleri araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
İstanbul Fatih'te Kabataş-Bağcılar hattındaki tramvay, Beyazıt ile Laleli durakları arasında göreve giden polis aracıyla çarpıştı.
Kazada 3 polis memuru yaralandı. Yaralı polisler, çevredekilerin ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarıldı. Polisler, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Tedavi altına alınan polislerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Tramvay seferleri normale döndü
Kaza nedeniyle her iki yönde bir süre yapılamayan tramvay seferleri, polis aracının çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü.
Belediye ekipleri, kaza yerinde temizlik çalışması yaptı.
Etiketler: İstanbul Polis Trafik Kazası
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