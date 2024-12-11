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Türkiye
AA 11.12.2024 09:03

Fatih'te 4 katlı binada yangın: Çevre binalara da sıçradı

İstanbul Fatih'te 4 katlı binada yangın çıktı. Yangın rüzgarın etkisiyle çevre binalara da sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışması sürüyor.

Fatih'te 4 katlı binada yangın: Çevre binalara da sıçradı

Mimar Hayrettin Mahallesi Doğramacı Sokak'taki 4 katlı bir binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle çevredeki binaların çatılarına sirayet eden yangın için bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çevredeki ilçelerden de takviye edilen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Yangın nedeniyle tramvay hattı seferlerinde aksama

Fatih'te bir binada çıkan yangın nedeniyle tramvay seferleri Kabataş-Sultanahmet ve Beyazıt-Bağcılar istasyonları arasında yapılıyor.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "Çemberlitaş-Beyazıt bölgesindeki bir binada çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi nedeniyle, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferler Kabataş-Sultanahmet ve Beyazıt-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

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