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Türkiye
DHA 17.07.2023 02:24

Fatih'te 3 katlı binada balkon çöktü

İstanbul Fatih'te daha önce boşaltılan ve etrafında güvenlik önlemi alınan 3 katlı metruk binanın balkonu çöktü. Çökme sırasında binanın çevresinde kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.

Fatih'te 3 katlı binada balkon çöktü
[Fotograf: DHA]

Daha önceden boşaltılarak belediye ekipleri tarafından önlem alınan 3 katlı binanın, birinci katındaki daire balkonunda bilinmeyen nedenle çökme meydana geldi.

Binadan kopan beton parçaları sokağa düştü. Çevredekiler durumu hemen polis, itfaiye ve zabıta ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, bina çevresinde incelemelerde bulundu. Polis ekipleri de çevrede önlem aldı.

Fatih'te 3 katlı binada balkon çöktü

Şans eseri kimsenin bulunmadığı sokakta herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, Fatih Belediyesi zabıta ekipleri ise incelemelerin ardından binanın çevresine demir bariyerler koyarak önlem aldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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