İstanbul Fatih'te, polis ekipleri, bir iş yerinde kaçak parfüm satışı yapıldığı bilgisi aldı.

Adrese yapılan operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alınırken, piyasa değeri 1 milyon 700 bin lira olan lüks markalara ait 4 bin 377 adet kaçak parfüm ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.