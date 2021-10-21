Haber Giriş: 21 Ekim 2021 Perşembe 11:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fatih'te 1,7 milyon liralık kaçak parfüm operasyonu
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul Fatih'te kaçak parfüm satışı yapılan iş yerine operasyon düzenlendi. Piyasa değeri 1 milyon 700 bin lira olan lüks markalara ait parfüm ele geçirildi.
İstanbul Fatih'te, polis ekipleri, bir iş yerinde kaçak parfüm satışı yapıldığı bilgisi aldı.
Adrese yapılan operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alınırken, piyasa değeri 1 milyon 700 bin lira olan lüks markalara ait 4 bin 377 adet kaçak parfüm ele geçirildi.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Etiketler: İstanbul Kaçakçılık
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