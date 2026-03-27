AA 27.03.2026 15:16

Fahiş fiyat denetimleri sürüyor: Bibere fahiş fiyat uygulayan markete 1,8 milyon lira ceza

Ticaret Bakanlığı, bedelini düşük beyan ettiği biberi fahiş fiyattan satan bir markete 1 milyon 806 bin 170 lira ceza uygulanacağını duyurdu.

[Fotoüraf: AA Arşiv]

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bazı sosyal medya mecralarındaki biber fiyatlarına ilişkin paylaşımlar üzerine, ilgili birimlerce denetim ve inceleme başlatıldığı belirtildi.

Denetimlerde söz konusu ürünün Antalya Hali'nde daha yüksek fiyattan işlem gördüğünün belirlendiğine dikkati çekilen açıklamada, üretici, komisyoncu ve aracı bazı firmaların mali yükümlülüklerden kaçınmak amacıyla ürün fiyatlarını düşük göstererek eksik beyanda bulunduklarının tespit edildiği aktarıldı.

Açıklamada, söz konusu usulsüzlükte rolü bulunan firmaların Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı ile Vergi Denetim Kurulu Başkanlığına bildirileceği ifade edildi.

Hal Kayıt Sistemi’ne düşük bedelle bildirilen ürünleri piyasada fahiş fiyatlarla satışa sunduğu belirlenen market hakkında da işlem başlatıldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kendi beyanı esas alınarak Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna sevk edilen işletmeye, mevzuat kapsamında öngörülen en üst sınırdan olmak üzere 1 milyon 806 bin 170 lira tutarında idari para cezası uygulanacaktır. Bakanlık olarak, piyasada fiyat istikrarını bozucu her türlü girişime karşı denetimlerimiz kararlılıkla sürdürülecek olup, vatandaşlarımızın mağduriyetine yol açan uygulamalara hiçbir şekilde müsamaha gösterilmeyecektir."

SON HABERLER
15:57
İran basını: ABD-İsrail'in İran'ın Kum kentindeki dünkü saldırılarında can kaybı 18'e yükseldi
15:35
Aydın'da 2 göçmen kaçakçısı ile 101 düzensiz göçmen yakalandı
15:28
Irak Petrol Bakanlığı: Savaş nedeniyle petrol faaliyetleri büyük ölçüde durdu
15:30
Dubai'den Gürcistan'a kaçakçılık Trabzon'da durduruldu
15:18
BAE: İran'dan füze ve İHA saldırılarına karşı hava savunma sistemleri devreye girdi
14:56
Ordu'da gastronomi festivali düzenlenecek
İsrail'in Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatması üzerine Filistinliler cuma namazını sokaklarda kıldı
İsrail'in Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatması üzerine Filistinliler cuma namazını sokaklarda kıldı
FOTO FOKUS
Bakan Memişoğlu: 1,5 milyonluk sağlık ordumuzla, günlük 3 milyondan fazla muayene ve sağlık hizmeti sunuyoruz
Bakan Memişoğlu: 1,5 milyonluk sağlık ordumuzla, günlük 3 milyondan fazla muayene ve sağlık hizmeti sunuyoruz
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ