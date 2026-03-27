AA 27.03.2026 12:07

Şase kopyalayan deprem fırsatçılarına operasyon

Ankara'da deprem bölgesinden aldıkları hasarlı araçların şase numaralarını, yurt dışından getirilen araçlara işledikleri belirlenen kişilere yönelik soruşturmada 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şase kopyalayan deprem fırsatçılarına operasyon
[Fotograf: AA]

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerin, "kaçakçılık kanununa muhalefet", "resmi belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarını işledikleri tespit edildi.

Şüphelilerin yakalanması için Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince Ankara, İstanbul, Konya, Adana, İzmir, Rize, Hatay, Kayseri, Diyarbakır ve Kırıkkale'de eş zamanlı operasyonlar başlatıldı.

