Parçalı Bulutlu 15.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 27.03.2026 14:32

Cana can katsın istedik: 23 yaşındaki Burcu 3 hastaya umut oldu

Trabzon'da beyin ölümü gerçekleşen genç kızın ailesi, acılarını başka hastalar için umuda dönüştürdü. Giresun'da son yolculuğuna uğurlanan Burcu'nun babasının "Başka anne babalar ağlamasın" diyerek aldığı bu karar, organ bağışının bir son değil, yeni hayatlar için bir başlangıç olduğunu bir kez daha gösterdi.

[Fotograf: AA]

Trabzon'da, tedavi gördüğü hastanede beyin ölümünün gerçekleşmesinin ardından ailesi tarafından organları bağışlanan kadının cenazesi Giresun'da defnedildi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'nde 24 Mart'ta beyin ölümü gerçekleşen 23 yaşındaki Burcu Memiş'in cenazesi, ailesinin organlarını bağışlamasının ardından Bulancak ilçesine getirildi.

Sarayburnu Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Giresun Milletvekili Nazım Elmas, AK Parti Giresun İl Başkanı Mete Bahadır Yılmaz ile vatandaşlar katıldı.

Memiş'in cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından ilçedeki Yeni Mezarlık'ta toprağa verildi.

"Bu kararı zor verdik ama başardık"

Baba Harun Memiş, gazetecilere yaptığı açıklamada, başka baba ve annelerin kendileri gibi acı çekmemesi için organ bağışı kararını aldıklarını söyledi.

Kızının organ bekleyen hastalara umut olduğunu ifade eden Memiş, "Vefat eden kızımızın 'cana can' katmasını istedik. En azından başka kişilere de örnek olur dedik. Bu kararı zor verdik ama başardık." diye konuştu.

21 Mart'ta şiddetli baş ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran Memiş, entübe edilerek Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'ne sevk edilmiş, yoğun bakımda tedavisi sürerken 24 Mart'ta beyin ölümü gerçekleşmişti.

Vefat eden kadının bir böbreği ve karaciğeri Erzurum'a, diğer böbreği ise Bursa'daki hastaya nakledilmek üzere gönderilmişti.

ETİKETLER
Organ Bağışı
Sıradaki Haber
Şase kopyalayan deprem fırsatçılarına operasyon
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
FOTO FOKUS
Bakan Memişoğlu: 1,5 milyonluk sağlık ordumuzla, günlük 3 milyondan fazla muayene ve sağlık hizmeti sunuyoruz
Bakan Memişoğlu: 1,5 milyonluk sağlık ordumuzla, günlük 3 milyondan fazla muayene ve sağlık hizmeti sunuyoruz
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ