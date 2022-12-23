Yayla Mahallesi Pirinççi Köy Yolu Sokak'ta otomobiller için filtre üreten iki katlı fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle dün saat 14.00 sıralarında çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.

Haber alınamayan kişiye ulaşma çalışmaları sürerken, fabrika bölgesine çıkan caddeler araç trafiğine kapatıldı.

Dün kısa sürede büyüyen ve yan taraftaki başka bir fabrikaya da sıçrayan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınmıştı.

Yangın nedeniyle fabrikanın duvarlarının bir kısmı duman tahliyesi yapılabilmesi için iş makineleriyle yıkılmıştı.