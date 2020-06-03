Haber Giriş: Kaynak: AA
Eyüpsultan'da 1 milyon şişe sahte parfüm ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Eyüpsultan'daki bir iş yerinde 1 milyon şişe sahte parfüm ele geçirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, bir ihbar üzerine yaptıkları fiziki ve teknik takip sonucu, Topçular Mahallesi Rami Kışla Caddesi Ortaklar İşhanı'ndaki bir iş yerine operasyon düzenledi.
Operasyonda 1 milyon şişe sahte parfüm ve parfüm imalatında kullanılan 1 ton etil alkol, 1 ton kimyevi madde, 4 adet kapaklama ve şişeleme makinesi ele geçirildi.
Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
Etiketler: sahte parfüm eyüpsultanSon Güncelleme: 3 Haziran 2020 Çarşamba 17:04
Son Haberler
- 18:10
- 18:13
- 18:07
- 17:57
- 17:53
Sıradaki Haber
Ankara'da toplu taşımaya normalleşme düzenlemesi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz