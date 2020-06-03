İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, bir ihbar üzerine yaptıkları fiziki ve teknik takip sonucu, Topçular Mahallesi Rami Kışla Caddesi Ortaklar İşhanı'ndaki bir iş yerine operasyon düzenledi.

Operasyonda 1 milyon şişe sahte parfüm ve parfüm imalatında kullanılan 1 ton etil alkol, 1 ton kimyevi madde, 4 adet kapaklama ve şişeleme makinesi ele geçirildi.

Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.