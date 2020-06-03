Haber Giriş: Kaynak: AA
Kontrolden çıkan otomobil durağa çarptı: 1völü, 1 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Başkentte sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, otobüs durağına çarptı. Meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi de yaralandı.
Pursaklar Alpaslan Türkeş Bulvarı'nda seyir halindeki Ramazan Yeniay yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkarak otobüs durağına çarptı.
Kazada, otobüs durağında bulunan Kemal Kader isimli bir kişi yaralanırken, otomobil sürücüsü Yeniay hayatını kaybetti.
Çevredekilerin sağlık ekiplerine haber vermesiyle yaralanan Kemal Kader hastaneye kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
Etiketler: trafik Kazası otomobil durağa daldıSon Güncelleme: 3 Haziran 2020 Çarşamba 17:03
Son Haberler
- 18:10
- 18:13
- 18:07
- 17:57
- 17:53
Sıradaki Haber
Güngören'de 5 katlı binanın balkonu çöktü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz