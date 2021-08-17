Gölbaşı ilçesindeki Eymir Gölü'nde, Marmara Denizi’nde görülen müsilaj benzeri kirlilik ortaya çıktı.

Arazisi Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne ait Eymir Gölü, sakarmeke, yeşilbaş, elmabaş patka ve bahri gibi kuş türlerinin yanı sıra birçok canlıya ev sahipliği yapıyor.

[Fotoğraf: DHA]

Doğal güzelliğiyle bilinen Eymir Gölü’nde oluşan kirlilik, balık tutmaya ve spor yapmaya gelenlerin dikkatini çekti. Gölün kıyı bölgelerinde suyun yüzeyini yağ tabakası gibi kaplayan, Marmara Denizi'nde görülen müsilaja benzetilen kirlilik, tepkiye neden oldu.

"Oltayı attığım zaman simsiyah su fışkırıyor"

Göle balık tutmak için gelen Mehmet Taşkıran, daha önce bu durumla karşılaşmadığını söyledi. Taşkıran, "Oltayı attığım zaman simsiyah su fışkırıyor. Altında siyah bir şey var, akıntı var. Bu durumla ilk kez karşılaştım. Geçen hafta da gelmiştim, böyle bir şey yoktu ama bugün böyle. Neden olduğunu anlayamadım. Malzemeleri toplayıp temiz bir yere gideceğim" dedi.

[Fotoğraf: DHA]

Eymir Gölü’ndeki görevli ise kirliliğin yeni oluştuğunu, durumun yetkililere bildirildiğini aktardı.