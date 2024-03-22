Puslu 2.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 22.03.2024 12:04

Eylem Tok, kaza haberini böyle aldı

Yazar Eylem Tok'un, Oğuz Murat Aci'ye çarparak ölümüne neden olduğu oğlu T.C'den kaza haberini aldığı anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

Eyüpsultan'da 1 Mart 2024'de yazar Eylem Tok’un 17 yaşındaki oğlu T.C.'nin karıştığı trafik kazası sonucu 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmiş, ardından anne ve oğlu önce Mısır'a ardından ABD'ye kaçmıştı.

Yazar Eylem Tok'un oğlu T.C'nin kaza yaptığını öğrendiği anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Yurt dışına kaçmadan önce Göktürk'te bir kafede oturan Yazar Eylem Tok'un gelen telefonla telaşlanarak oradan hızla kalktığı görülüyor.

Olay

Eyüpsultan'da, 1 Mart'ta kullandığı arabayla yol kenarındaki ATV tipi araçlara çarparak Oğuz Murat Acı'nın ölümüne, İ.G, T.A, S.K. ve H.T'nin yaralanmasına neden olan 17 yaşındaki sürücü T.C. ile annesi Eylem Tok, kaza sonrası İstanbul Havalimanı'ndan Mısır'a kaçmış, ardından ise Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmişlerdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, sürücü T.C. ve annesi yazar Eylem Tok hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Ardından, zanlıların hem diplomatik yollardan hem de Interpol vasıtasıyla Türkiye'ye iadeleri istenmişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaza yaralanan İ.G'nin telefonunun bulunmaması üzerine çalışma başlatmıştı.

Çalışmalar sonucunda kazaya tanık olan Z.H.T'nin, yaralılardan birine yardım etmek için telefonu aldığını ve dalgınlıkla götürdüğünü belirleyen ekipler, daha sonra cep telefonunu site duvarının üzerine bıraktığını tespit etmişti.

Ekipler, sitenin güvenlik görevlileri tarafından muhafaza altına alınan cep telefonunun yine kazaya tanık olan D.Ö'nün annesi B.Ö. tarafından alındığını ve o esnada kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü T.C'nin annesi Eylem Tok'un da orada bulunduğunu belirlemişti.

Çalışmalarda daha sonra telefonun Tok'un siteye geldiği ve A.K'nin kullandığı araca konulduğu ve taşıtın kontrolü sırasında yine sürücü tarafından bulduğu tespit edilmişti. Telefon, A.K tarafından emniyete teslim edilmişti.

ETİKETLER
Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Yağışlar arttı, içme suyu barajları yüzde 56,6 doluluk oranına ulaştı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:45
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 12 gözaltı
12:32
Pamuk üreticilerine destek ödemeleri bugün yapılacak
12:26
Yahudi işgalci yerleşimcilere saldırının ardından çıkan çatışmada 7 İsrailli yaralandı
12:42
İsrail'in ABD'den çok sayıda silah ve mühimmat isteyecek
12:15
Emine Erdoğan: Koruyucu aile olmayı seçen anne ve babalarımızı yürekten takdir ediyorum
12:04
İsrail, işgal altındaki Batı Şeria’da Filistin'e ait 8 bin dönüm araziye el koydu
Akdeniz kıyılarında yoğunlaşan göçmen denizanası, balıkçılığı olumsuz etkiliyor
Akdeniz kıyılarında yoğunlaşan göçmen denizanası, balıkçılığı olumsuz etkiliyor
FOTO FOKUS
Kodlama öğrenen kızlar ilham oluyor
Kodlama öğrenen kızlar ilham oluyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ