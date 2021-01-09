Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Ankara Bölge Başkanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın Ankara'da sansasyonel eylem hazırlığı içerisinde olduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, Suriye'nin Deyrizor bölgesinde terör örgütü DEAŞ saflarında sivillere yönelik katliamlar yaptıkları tespit edilen Suriye uyruklu M.E.H ve M.H'yi teknik ve fiziki takibe aldı.

İzlerini kaybettirdiklerini düşündüler, örgüt mensuplarıyla irtibata geçtiler

Şüphelilerin, Yenimahalle ilçesindeki Karşıyaka Mezarlığı'nın yanında bulunan metruk binada kaldığını belirleyen ekipler, adresi izlemeye başladı.

Takip edildiklerini fark eden şüpheliler, yer değiştirip aynı ilçede bulunan Yakacık Mahallesi Hurdacılar Sitesi'nde bir konteynerde kalmaya başladı.

İzlerini kaybettirdiklerini düşünen zanlılar, bir süre sonra Suriye'deki çatışma bölgesinden örgüt mensuplarıyla irtibata geçti.

Saklandıkları konteynerde gözaltına alındılar

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı, MİT ve Jandarma ekiplerinin ortak operasyonuyla şüpheliler M.E.H ve M.H. saklandıkları konteynerde gözaltına alındı. Adreste yapılan aramada, örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Suriye’nin Deyrizor bölgesinde çok sayıda silahlı eyleme katıldığı belirlenen şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda soruşturma genişletilecek. Örgütün Türkiye'deki hücre yapılanmalarına yönelik operasyonlar devam edecek.