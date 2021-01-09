İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretinin engellenmesi için çalışma yaptı.

Çalışma kapsamında Osmangazi Köprüsü girişinde bir cipi durduran ekipler, narkotik köpeği "Alfa" ile arama yaptı.

Ekipler, aracın bagajında bez el valizinin içinde 12 paket halinde 8 kilo 900 gram esrar ile 1 paket içinde 113 gram kokain ele geçirdi. Sürücü gözaltına alındı.