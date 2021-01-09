Haber Giriş: 9 Ocak 2021 Cumartesi 10:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bir aracın bagajında 8 kilo 900 gram esrar ele geçirildi
Kocaeli'nde durdurulan bir araçta yapılan aramada, 8 kilo 900 gram esrar ile 113 gram kokain bulundu.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretinin engellenmesi için çalışma yaptı.
Çalışma kapsamında Osmangazi Köprüsü girişinde bir cipi durduran ekipler, narkotik köpeği "Alfa" ile arama yaptı.
Ekipler, aracın bagajında bez el valizinin içinde 12 paket halinde 8 kilo 900 gram esrar ile 1 paket içinde 113 gram kokain ele geçirdi. Sürücü gözaltına alındı.
Etiketler: Narkotik Uyuşturucu
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