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Türkiye
AA 18.03.2025 14:38

Evlat nöbetine bir aile daha katıldı

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önündeki oturma eylemine bir aile daha katıldı.

Evlat nöbetine bir aile daha katıldı
[Fotograf: AA]

>Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarına kavuşmak isteyen ailelerin 3 Eylül 2019'da HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi, 2024'üncü gününde sürüyor.

Mersin'den 2016 yılında dağa götürülen oğlu Ömer için Mardin'in Nusaybin ilçesinden gelen baba İsmail Akan da eski HDP il binası önünde süren oturma eylemine dahil oldu.

Akan, gazetecilere çok özlediği oğlunun dönmesini beklediğini söyledi.

Oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısı yapan Akan, "Oğlumu eli kalem tutsun diye okuttuk. Silah kullanmak bizim işimiz değil. Oğlumun eve dönmesini bekliyoruz." dedi.

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