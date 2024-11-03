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Türkiye
AA 03.11.2024 20:55

Evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor

Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlatlarına kavuşmak istiyor.

Evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarına kavuşmak isteyen ailelerin, 3 Eylül 2019'da HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi, 1889'uncu gününde devam ediyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla eski HDP il binası önünde bekleyişini sürdüren annelerden Hatice Levent, 10 yıldır göremediği kızı Fadime'yi çok özlediğini söyledi.

Evladının kalem tutan eline silah verildiğini ifade eden Levent, "Kızımı almadan buradan gitmeyeceğim. Sonuna kadar mücadelemi sürdüreceğim. Yavrumu istiyorum." dedi.

Evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor

Levent, kızına güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

Baba Nurettin Ödümlü de oğlu Yusuf'a kavuşma ümidiyle evlat nöbetini sürdürdüğünü ifade etti. Ödümlü, şunları söyledi:

"Evladımı HDP'den istiyorum.10 yıldır evladımın sesini duymadım. Kış, yağmur, kar demeden sürekli buradayız, bu çadırdayız. Evladım gelene kadar da buradan ayrılmayacağım. HDP (oğlumu) nasıl götürdüyse öyle de getirsin."

Ödümlü, oğlunun güvenlik güçlerine teslim olmasını istediğini belirtti.

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Diyarbakır PKK/KCK HDP
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