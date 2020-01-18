Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin geçen yıl 3 Eylül'de başlattığı oturma eylemi, 138. gününde kar yağışına rağmen devam ediyor.

Dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eyleminde yer alan annelerden Esmer Koç, yaptığı açıklamada, kar yağışına rağmen eylemlerini sürdürdüklerini söyledi.

Çocuklarını istediklerini belirten Koç, "Çocuklarımızı HDP'den istiyoruz çünkü HDP, PKK aynıdır. Çocuklarımızı versinler, biz buradan gideriz. 5 metre kar da yağsa buradayız, gitmiyoruz. Çocuklarımız için buradayız, onları almadan gitmiyoruz." diye konuştu.

Anne Emine Kaya da Kürtçe açıklamasında eyleme başladıklarında havaların sıcak olduğunu şimdi ise kar yağdığını dile getirdi.

Kaya, "Oğlumu almadan gitmem. Biz sıcağı da kışı da gördük. Üstümüze kar yağıyor. HDP, oğlumu PKK'nın eline verdi. Oğlumu HDP'den istiyorum. Bütün çocuklar gelsin istiyorum." ifadelerini kullandı.

Anne Necibe Çiftçi de yazın başladıkları eylemlerine kışın da devam ettiklerini kaydetti.

Çiftçi, "Kar yağıyor, içimize ateş düşmüş. Ne kar yağışını ne de yazı biliyoruz. Evlatlarımızı almadan gitmiyoruz. İnşallah Allah'ın izniyle devletimizin gücüyle evlatlarımızı alıp öyle gideriz." diye konuştu.

Baba Şevket Bingöl, eylemlerini sürdüreceklerini belirterek, "Çocuklarımızı getirsinler. Kar yağıyor, Allah'tan korksunlar. Kar da yağsa fırtına da kopsa gitmeyeceğiz, direnmeye devam edeceğiz. Çocuklarını almadan hiçbir aile kalkıp gitmeyecek. Eyleme yazın sıcağında başladık, bugün kış." görüşünü paylaştı.

Bir aile daha evlat nöbetinde

Oturma eylemine katılan aile sayısı da artmaya devam ediyor.

Vahap Kaplan, yeğeni Besna Kaplan için Hakkari'den oturma eylemine katıldı.

Kaplan, "Annesi vefat ettikten sonra babası da hasta olduğu için amcası olarak ben geldim. Şemdinli'den geldim. Ben bu eylemi sürdüreceğiz burada. Evlatlarımızı, kardeşlerimizi, bacılarımızı almadan buradan gitmeyeceğiz." dedi.

Son aileyle birlikte oturma eylemine katılan aile sayısı 73'e yükseldi.

Aileler, çocuklarına kavuşuncaya kadar evlat nöbetini sürdürecek.

Kaynak: TRT Haber, AA