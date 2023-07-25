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Türkiye
İHA 25.07.2023 02:48

Evinin önünde otururken silahlı saldırıya uğrayıp öldü

Adana’da bir kişi evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Evinin önünde otururken silahlı saldırıya uğrayıp öldü
[Fotograf: İHA]

Seyhan ilçesine bağlı Yenibey Mahallesi’nde meydana gelen olayda Mustafa Kılıç evinin önünde oturduğu sırada kimliği belirlenemeyen kişi ve kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Saldırıda göğsünden tabancayla vurulan Kılıç kanlar içerisinde yere yığıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık Kılıç’ın öldüğü tespit etti.

Polisin olay yerindeki delil çalışmalarının ardından Kılıç’ın cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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