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Türkiye
DHA 25.07.2023 02:00

Arnavutköy'de kaza: 5 yaralı

Arnavutköy'de, hafif ticari araçla otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Arnavutköy'de kaza: 5 yaralı
[Fotograf: İHA]

Dün 21.30 sıralarında, İmrahor Mahallesi'nde meydana gelen kazada, Abdullah Gül Caddesi ile Bahar Caddesi kesişiminde hafif ticari araç ile otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Kaza sonrasında araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı.

Yaralılara ilk müdahale olay yerindeki vatandaşlar tarafından yapıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, kaza yeri ve çevresine güvenlik önlemi aldı.

Yaralılardan 2 kişi kendi imkanları ile hastaneye giderken olay yerinde bulunan 3 yaralı sağlık ekipleri tarafından civar hastanelere sevk edildi.

Kazada yaralanan bir kişinin sara hastası olduğu ve kaza sonrasında bilincinin kapandığı öğrenilirken polis ekiplerinin çalışması devam ediyor. 

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