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Türkiye
AA 25.07.2023 00:16

Devrilen traktörün altında kalan 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

Erzincan’ın Tercan ilçesinde devrilen traktörün altında kalan 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Devrilen traktörün altında kalan 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı
[Fotograf: AA]

M.M.K'nin kullandığı römork takılı traktör, Büklümdere Köyü’nde eğimli araziden aşağıya indiği esnada kontrolden çıkarak devrildi.

Çevrede bulunan vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak jandarma ve sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan sürücü ile yolcu Eyüp K'yi ambulansla Tercan Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Burada tedavi altına alınan Eyüp K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazada ağır yaralanan M.M.K ise Tercan Devlet Hastanesi’ndeki müdahalenin ardından Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

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