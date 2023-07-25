Bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

Paşakuyu Mahallesi Atatürk Caddesi'nde iki grup arasında "ev kirası artışı" nedeniyle çıktığı iddia edilen tartışma kavgaya dönüştü.
Kavgada, Mücahit K. bıçakla Halil İbrahim Ak, Sedat S. ve Miraç B'yi yaraladı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mücahit K. olay yerinde polis ekiplerince gözaltına alındı.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekiplerince bölgede güvenlik önlemi alındı.
Boğazından yaralanan Halil İbrahim Ak, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Diğer yaralıların ise hastanedeki tedavileri sürüyor.