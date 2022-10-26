Mardin’in Ömerli ilçesi Kırsal Kaynarkaya Mahallesi’nde yaşayan Sezgin Oral, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nden gerekli izinleri aldıktan sonra evinin altında 150 metrekarelik alanda özel fanuslarda akrep yetiştirmeye başladı.

Bölge genelinde bulunan ve "kara akrep" olarak adlandırılan "Androctonus Crassicauda" cinsi akrepleri un kurduyla besleyen Oral, zehirlerini şoklama yöntemiyle sağıp, eksi 86 derecede saklayarak belirli periyotlarla ilaç ve kozmetik firmalarına gönderiyor.

1000 akrepten ancak 3 gram zehir sağılabildiğini söyleyen Oral, 225 olan akrep sayısını üreme yoluyla artırarak 3 yıl içinde 50 bin akrebe ulaşmayı hedefliyor.

"En tehlikeli akrep türü Mardin ve Urfa'da yetişiyor"

Çocukluğundan beri yılan ve akreplere ilgi duyduğunu söyleyen Oral, sözlerine şöyle devam etti:

"Akreplerle ilgili araştırma yaptığımda, zamanla işin ticaretini yapmaya karar verdim. Akrepleri yavrulatma yöntemiyle çoğaltıyoruz. Burada kurduğumuz laboratuvarda şoklama yöntemi ile sağım yapıyoruz. Bu tür tesisler sadece birkaç ülkede var. Dünya üzerinde yaşayan 1750 akrep türü var. Zehirli ve tehlikeli olanlardan bizim bu bölgede yetişenler var. Bunlardan en tehlikelisi de Mardin ve Urfa'da yetişiyor.

Akrep sayısını 50 bine çıkarmak istiyorum. Ancak bu şekilde 1 yılda yapacağımız sağımlarla 1 litre zehre ulaşabiliriz. Normalde 1000 akrepten ancak 3 gram zehir sağım yapıyoruz. Sağdığımız zehri de eksi 86 derece soğuk zincirle koruma altına almamız gerekiyor."