Haber Giriş: 26 Ekim 2022 Çarşamba 06:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da DEAŞ soruşturması: 6 gözaltı kararı
[Fotograf: DHA]
Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında 6 şüpheli için operasyon düzenlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, geçmiş dönemde DEAŞ adına faaliyette bulunduğu ileri sürülen 6 şüphelinin kentte olduğunu tespit etti.
5'i yabancı uyruklu 6 şüphelinin bulunduğu adreslere TEM şubesi operasyon timlerince baskın yapıldı.
Bazı polisler uzun namlulu silahlarla sokak giriş ve çıkışlarında önlem alırken, TEM şubesi ekipleri adreslerde arama yaptı.
Ekiplerin gözaltına aldığı bazı şüpheliler Adana Adli Tıp Birimi'ndeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
Etiketler: Adana Terörle Mücadele DEAŞ
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