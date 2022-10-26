Mehmet A., Cemal Ergül Caddesi'ndeki bir restorandan dışarı çıktığı sırada silahlı saldırıya uğradı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Vücuduna 5 mermi isabet eden ve ağır yaralanan Mehmet A., olay yerindeki müdahalenin ardından Manisa Celal Bayar Üniversite Hastanesi'ne kaldırdı. Mehmet A.'nın hayati tehlikesi sürüyor.

Öte yandan olay yerinden kaçan şüpheli T.D.S. polis ekipleri tarafından kovalamaca sonrasında bir alışveriş merkezinin tuvaletinde suç aletiyle birlikte yakalandı.

Gözaltına alınan T.D.S.'nin işlemleri devam ediyor.