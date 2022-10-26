Haber Giriş: 26 Ekim 2022 Çarşamba 02:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çanakkale açıklarında 33 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında lastik botta 33 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında, içinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik bot tespit etti.
Ekiplerin "KB-4510" botuyla düzenlediği operasyonda, çeşitli ülkelere mensup 33 düzensiz göçmen yakalandı.
Yabancı uyruklular, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.
Etiketler: Çanakkale Düzensiz Göçmenler
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