Haber Giriş: 26 Ekim 2022 Çarşamba 00:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yalova'da zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı
Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.
Yalova-İzmit kara yolunda 2 otomobil ve 1 yolcu minibüsü çarpıştı.
Kazada araçlarda bulunan 8 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince araçlardan çıkarılan yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: Yalova Trafik Kazası
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