Haber Giriş: 25 Ekim 2022 Salı 23:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hakkari'de öğrenci servisi uçuruma yuvarlandı: 12 yaralı
[Fotograf: TRT Haber]
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, öğrenci servisinin uçuruma yuvarlanması sonucu 12 kişi yaralandı.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde okuldan öğrencileri alan servis, köy yolunda uçuruma yuvarlandı. Kazada, şoför ve araçtaki 11 öğrenci yaralandı.
Ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Jandarma ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.
Etiketler: Hakkari Trafik Kazası
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