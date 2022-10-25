İddiaya göre, kentteki bir ortaokulda görev yapan öğretmen Ö.K, ders sırasında pet şişeyle oynadığı gerekçesiyle uyardığı öğrencisi Y.Ç'yi (14) sınıfta darbetti.

Olay sonrası okula çağrılan öğrencinin annesi Reyhan Ç, darbedildiğini gördüğü çocuğunu hastaneye götürdü. Ayağında iki kırık ve vücudunda darp izleri belirlenen çocuk, tedavisinin ardından darp raporu verilerek taburcu edildi.

Annenin polise yaptığı şikayet sonrası yürütülen soruşturma kapsamında öğretmen Ö.K, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen öğretmen, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce başlatılan idari soruşturma kapsamında da öğretmenin açığa alındığı belirtildi.

Açıklama yapan Reyhan Ç, oğlunun derste yaramazlık yaptığının bildirilmesi üzerine okula davet edildiğini, kimsenin kendisine oğlunun darbedildiği yönünde bilgi vermediğini öne sürdü.

"Benim çocuğumun dayak yediğini kimse bana anlatmıyor"

Reyhan Ç, "45 dakika boyunca rehberlik servisinde oturduk, benim çocuğumun dayak yediğini kimse bana anlatmıyor ve ben bu esnada onlardan özür diliyorum oğlum hata yaptı diye. Aradım, oğlum telefonumu açtı ve rehberlik odasına çağırdım. İçeri girdiğinde suratı kıpkırmızı, yüzü şiş, üstü başı toz içerisinde. 'Yüzün niye şiş' dedim ağlamaya başladı. Öğretmeninin sınıf içinde kendisini dövdüğünü söyledi. Olayı görüp müdahale eden öğretmenler de karakola geldi, onlar da ifadelerini verdiler." diye konuştu.