Haber Giriş: 25 Ekim 2022 Salı 18:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı
[Fotograf: TRT Haber]
Adıyaman'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde terör örgütü DEAŞ üyelerinin kaldığını tespit ettiği evlere operasyon düzenledi.
Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların evlerindeki aramada örgütsel dokümanlar ele geçirildi.
Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Etiketler: Adıyaman DEAŞ Terör Örgütü Terörle Mücadele
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