Haber Giriş: 25 Ekim 2022 Salı 18:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da 276 düzensiz göçmen yakalandı
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 276 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı.
Sahil Güvenlik ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ABD bayraklı "Mercan" isimli 26 metrelik yolcu gemisiyle göçmen kaçakçılığı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti.
Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından düzensiz göçmenlerin, Karadere Mahallesi açıklarından organizatörlerce tekneye bindirildiği tespit edildi.
Jandarma ile sahil güvenlik ekiplerince düzenlenen operasyonda, gemide ve karada 276 düzensiz göçmen yakalandı.
5 şüpheli yakalandı
Operasyonda, botla kaçmaya çalışan 2 şüpheli sahil güvenlik ekiplerince kovalamaca sonucu yakalandı, 3 şüpheli de gemide gözaltına alındı.
Düzensiz göçmenler işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek, şüphelilerin ise adliyeye sevk edilecek.
Etiketler: Muğla Düzensiz Göçmenler
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