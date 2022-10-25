Haber Giriş: 25 Ekim 2022 Salı 18:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kastamonu'da aranan hükümlü yakalandı
[Fotoğraf: Getty]
Kastamonu'da yaralama suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Kastamonu Emniyet Müdürlüğünde görevli çarşı ve mahalle bekçileri kent merkezinde şüphe üzerine bir kişiyi durdurarak kimlik kontrolü yaptı.
Kimlik kontrolü yapılan kişinin kasten yaralama suçundan kesinleşmiş 7 yıl 3 ay 22 gün hapis cezası bulunduğu tespit edildi.
Yakalanan hükümlü işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
Etiketler: Kastamonu
Son Haberler
- 18:54
- 18:53
- 18:52
- 18:52
- 18:48
Sıradaki Haber
Türkiye'nin ilk kadın korucusu Gülşen Öztepe hayatını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz