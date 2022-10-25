Kastamonu Emniyet Müdürlüğünde görevli çarşı ve mahalle bekçileri kent merkezinde şüphe üzerine bir kişiyi durdurarak kimlik kontrolü yaptı.

Kimlik kontrolü yapılan kişinin kasten yaralama suçundan kesinleşmiş 7 yıl 3 ay 22 gün hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Yakalanan hükümlü işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.