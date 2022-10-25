Ekipler, yapılan çalışmalar sonucunda bilgi ve belgeleri toprayarak operasyon gerçekleştirdi.

Eskişehir'de bir akaryakıt istasyonunda otomasyon ve yazarkasaları devre dışı bırakarak kaçak akaryakıt satmaya imkan sağlayan düzenek ortaya çıkarıldı. Ayrıca istasyonda bulunan yazarkasalar ve arabirim ünitelerinin bazılarının mühürsüz olduğu belirlendi.

[Fotoğraf: İHA]

Burdur’da akaryakıt İstasyonunda savcılık talimatıyla detaylı arama yapan ekipler, kaçak akaryakıt satışına imkan sağlayan birçok malzeme ele geçirdi. Aramada, otomasyon sistemine paralel çalışan arabirim ünitesi, pompa beyni, prop, paralel çalışan sistemi kontrol eden kumanda, yazarkasa silmede kullanılan programlı bir bilgisayar ile tüp dolumu yapılan dönüştürücüler bulundu.

Kütahya gerçekleştirilen operasyonda ise istasyonda, otomasyon sistemini devre dışı bırakarak kaçak akaryakıt satışına olanak sağlayan düzenek tespit edildi. Kaçakçıların yapılan yasadışı düzeneğe DVR (dijital kayıt cihazı) cihazı görünümü verdiği ortaya çıkarıldı.

[Fotoğraf: İHA]

Operasyonlar sonucunda farklı yöntemler kullanarak kaçak akaryakıt satışı yapılması ve kamunun yüz binlerce lira zarara uğratılmasının engellendiği öğrenildi.