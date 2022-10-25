Haber Giriş: 25 Ekim 2022 Salı 15:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ağrı sonbahar renklerine büründü
[Fotograf: AA]
Ağrı'daki dağlarda sonbaharın gelmesiyle ağaçların yaprakları sararıp dökülmeye başladı. Kar yağışıyla yüksek bölgelerin beyaza büründüğü kent kırsalında sonbahar güzelliği yaşanıyor.
Sarı ve yeşilin farklı tonlarına bürünen ağaçların olduğu bölgeye giden vatandaşlar, doğada kendiliğinden yetişen çeşitli meyveleri toplayıp evlerine götürüyor.
[Fotoğraf: AA]
Ağrı, sonbahar ve kış mevsimlerinin renkleriyle ayrı bir güzelliğe büründü.
[Fotoğraf: AA]
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