Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Malatya'ya yaptığı yatırımlarla, kentin mümbit topraklarını suyla buluşturmaya, vatandaşların içme ve kullanma suyunu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.

DSİ Genel Müdürü Lütfi Akca, Malatya Merkez Yenice Barajı inşaatının ihale sürecinin tamamlandığını ve işin yapım sözleşmesini 24 Ekim 2022'de imzaladıklarını söyledi.

Akca, projenin Malatya'ya hayırlı olmasını dileyerek şunları kaydetti:

"Baraj, Malatya il merkezinin 2 kilometre doğusunda, Fırat Havzası'nın içinde yer alan Yenice Deresi üzerinde yapılacak. Kil çekirdekli yarı geçirimli kum çakıl dolgu tipinde inşa edilecek baraj temelden 47,5 metre yüksekliğinde ve 2 milyon 420 bin metreküp depolama kapasitesinde olacaktır. Baraj ve bileşenlerinin tamamlanmasıyla bölgede 4 bin 310 dekar tarım arazisi sulanacak. Sulu tarımla milli ekonomiye yıllık 9 milyon 182 bin TL zirai gelir artışı sağlanacaktır."