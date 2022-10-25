Haber Giriş: 25 Ekim 2022 Salı 14:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kastamonu'da yol kenarında ölü vaşak bulundu
Kastamonu'nun Daday ilçesinde yol kenarında ölü vaşak bulundu. Hayvanın araç çarpması sonucu telef olduğu tahmin ediliyor.
İl Özel İdaresi görevlileri, Daday ile Karabük'ün Eflani ilçesi arasındaki kara yolu kenarında yerde yatan vaşağı gördü.
Vaşağın telef olduğunu belirleyen ekipler, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Kastamonu Şube Müdürlüğüne haber verdi.
Olay yerine giden Milli Parklar personeli, araç çarpması sonucu telef olduğu tahmin edilen vaşağı bulunduğu yerden aldı.
Vaşağın tahnit edileceği öğrenildi.
Etiketler: Kastamonu
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