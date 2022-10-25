Valilikten yapılan açıklamaya göre, Urla Cumhuriyet Başsavcılığınca, MİT Başkanlığı ve Aydın Jandarma Taktik İHA Birlik Komutanlığı ile koordineli yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Zeytineli Mahallesi Çakmak Koyu'na kapalı kasa araçlarla bir grup düzensiz göçmen getirildiğini belirledi.

Jandarma İnsansız Hava Aracı'yla (JİHA) yapılan taramanın ardından bölgeye düzenlenen operasyonda Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçme hazırlığı yapan 107 düzensiz göçmen yakalandı.

Geçişi organize ettikleri iddiasıyla 11 kişi gözaltına alındı, 8 araca el konuldu.

Düzensiz göçmenlerin, işlemlerin ardından geri gönderme merkezine sevk edileceği belirtildi.