Çat Kaymakamlığınca Yavi Şehitliği'nde düzenlenen tören, saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve saygı atışıyla başladı.

Erzurum Valisi Okay Memiş, programda yaptığı konuşmada, o yıllarda terör örgütünün katliamlarının yoğun olduğunu söyledi.

Devletin, bütün gücünü ve imkanını terörle mücadelede kullandığını bildiren Memiş, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği, kahraman güvenlik güçleri ve milletin sayesinde terör örgütünün bitme aşamasına geldiğini ifade etti.

Memiş, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaparak, sivil, asker herkesin terörle mücadele ettiğini anlattı.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de 1970’li yıllarda Ermeni çetesi Asala'nın yurt dışında birçok elçiyi şehit ettiğini anlatarak, "Baktılar ki bu, Türk insanını çok rahatsız ediyor. Bu sefer kurdukları maşa terör örgütü PKK ile bu işleri yapmaya başladılar, yurt içinde ve yurt dışında güvenlik güçlerimizi şehit etmeye başladılar, vatandaşlarımızı katlettiler. İşte Yavi olayı da böyle bir olayın neticesinde vuku buldu." dedi.

Sekmen, benzer oyunların devam ettiğine, ülkenin etrafının ateş çemberi olduğuna işaret ederek, "Güçlü olmalıyız ve ülkemizi her şeyiyle geliştirmek zorundayız ki oyuna gelmeyelim. Gençlerimize bugünleri hatırlatmamızda fayda var. Bilmeliler ki su uyur, düşman uyumaz." ifadelerini kullandı.

İl Müftüsü Şahin Yıldırım'ın dua ettiği, katılımcıların mezarlara karanfil bıraktığı programda, şehitlerin yakınları hüzünlü anlar yaşadı.

Törene İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer, İl Jandarma Komutanı Albay İlker Şimşek, Çat Kaymakamı Muhammet Serdar Erdoğan, AK Partİ İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar, Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.