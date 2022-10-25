Yukarıkocayatak Mahallesi'nde oturan Nalan Akbaş'ın mikroçip taktırarak kimliklendirdiği Oskar isimli Alman kurdu köpeği, 2,5 ay önce evinin önünden kayboldu.

Akbaş, köpeğinin bulunması için Serik Belediyesi Veterinerlik Hizmetleri yetkilileri ile ilçedeki veterinerlere haber verdi. Mahallede yetersiz beslenmeden zayıflayan köpek bulan belediye ekipleri, tedavisi için kliniğe getirdiğinde vücudundaki mikroçip fark edildi. Mikroçipten Akbaş'a ulaşan yetkililer, köpeğinin bulunduğu haberini verdi. Tedavisi tamamlanan köpek, sonrasında sahibine teslim edildi.

Köpeğine kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Nalan Akbaş, "2,5 ay önce evimin önünden çalındı ya da kayboldu. İlk günlerde bulunamadı. Belediye ekipleri tarafından bulundu, çip sayesinde bana ulaştılar. Çok teşekkür ediyorum" dedi.

Veterinerlik hizmetleri çalışanı Ali Deveci, ihbar üzerine gittikleri bölgede bakımsız haldeki başıboş köpeği alıp, kliniğe getirdiklerini anlattı. Deveci, köpekteki mikroçip sayesinde sahibine kolaylıkla ulaştıklarını anlattı.