Haber Giriş: 25 Ekim 2022 Salı 18:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan'a kaçmaya çalışan terörist yakalandı
Türkiye'den Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi, Edirne'de gözaltına alındı.
Güvenlik güçleri, 1. derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi C.İ'yi yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheliyle ilgili soruşturma sürüyor.
Etiketler: Yunanistan Terör Örgütü PKK/KCK Sınır Güvenliği
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