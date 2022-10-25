Haber Giriş: 25 Ekim 2022 Salı 20:21Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevi müze oluyor
TRT Haber, müzeye dönüştürülmesine karar verilen Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevi'ne girdi. İşte hatıra müzeye dönüştürülecek ve kültür sanat etkinlikleriyle yaşatılacak olan o cezaevi.
Diyarbakır'da bir dönemin işkence merkezi olarak anılan Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevi'ni TRT Haber görüntüledi.
Dar koğuşların, birkaç adımlık havalandırma alanlarının olduğu cezaevinde, 1980-84 yılları arasında 34 mahkumun işkenceyle hayatını kaybettiği geçmişin izleri yer alıyor.
Cezaevinin kapısına Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından kilit vuruldu. Cezaevi tabelası indirilen yerleşke Kültür ve Turizm Bakanlığı'na teslim edildi.
Hazırlanacak proje ile kötü hatıralara sahip cezaevi müze olarak hizmet verecek.
Ayrıca kütüphane ve kültür sanat etkinliklerinin yapılacağı alanlar da yer alacak.
Kamera: Faruk Yağız
Etiketler: Diyarbakır
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