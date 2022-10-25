Haber Giriş: 25 Ekim 2022 Salı 22:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fethiye'de 41 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Muğla’nın Fethiye ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 41 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Fethiye ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.
Ekipler, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan bottaki 41 düzensiz göçmeni yakaladı.
Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi'ne gönderildi.
Etiketler: Muğla Düzensiz Göçmenler
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